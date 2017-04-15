Roman öğrenciler 'kodlama' öğreniyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri ders saatlerinin dışında Roman öğrencilerle Trakya Romanları Eğitim Geliştirme ve Kültür Araştırma Derneğinde bir araya gelerek yazılımın ilk adımı kodlama dersleri işliyor.



TÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluma hizmet uygulamaları kapsamında üniversite öğrencilerinin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Roman öğrencilerin bilgisayar kullanımı ve kodlama becerisi kazanmasına destek olduklarını belirten Çakıcı, "21. yüzyıl bilgi ve bilim çağı olarak değerlendiriliyor. 21. yüzyıl gençlerinin ya da çocuklarının kazanması gereken en temel beceriler bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmasıyla ilgili becerilerdir. Bu sebepten dolayı çocuklarımıza bu becerileri kazanmasında yardımcı oluyoruz." dedi.

TÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Güldal ise kodlama eğitiminin dünyada önem kazandığının altını çizdi.

Eğitimlerin Roman öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Güldal, "Eğitimler sonucunda sistematik, analitik ve sayısal düşünmeyi öğrenecekler. Ayrıca bu eğitimlerin diğer bir katkısı da devletimiz kodlamayı öncelikli alanlar arsına almış durumda. Dünyada ön plana çıkan kodlama bilgi ve katma değerli alanlar için önemli bir kavram." diye konuştu.

Derneğin Başkanı Çetin Örs de üniversite ve vatandaş iş birliğinin bu projeyle ön plana çıktığını, eğitimlerin Roman öğrencilere katkıda bulunacağını kaydetti.

Örs, eğitimlerin 1 ay boyunca haftada üç gün devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA