Roman Neustadter teklifi sahte çıktı

Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe'ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti. Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.

GİULİANO HAZIR

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçı olan Vardar deplasmanında son transferlerden Soldado veya Giuliano'dan birini oynayabilecek duruma gelecek. Geçtiğimiz günlerde Miroslav Stoch ile yolları ayıran Fenerbahçe, Slovak futbolcunun yerine UEFA listesine bir oyuncu yazdırabilecek. Sarı Lacivertli ekipte Soldado'ya nazaran daha hazır ve fit durumda bulunan Giuliano'nun listeye yazılması ve Vardar maçlarının kadrosuna alınması bekleniliyor.