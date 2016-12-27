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Roman Cumhurbaşkanı'ndan 'Müslüman Türk Başbakan'a ret

omanya'da 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından reddedildi.

Roman Cumhurbaşkanı'ndan 'Müslüman Türk Başbakan'a ret
Eklenme: 27 Aralık 2016, 15:25
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Romanya'da 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Tatar Türkü Sevil Shhaideh'nin başbakan olması önerisi, Alman kökenli Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından reddedildi.

Iohannis, yaptığı açıklamada, Sevil Shhaideh'nin "başbakan olması ve olmaması yönündeki tartışmaları dikkatlice tarttığını" ve Tatar Türkü milletvekilini, başbakanlığa aday göstermeme kararı aldığını söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı, PSD'ye başbakanlık görevi için yeni bir isim önermesi çağrısında bulundu.

PSD'nin lideri Liviu Dragnea, geçen hafta partisinin başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'yi önerdiğini duyurmuştu.

Romanya basınında Dragnea'nın önerisi son dakika olarak duyurulmuş, Sevil Shhaideh'nin göreve getirilmesi durumunda Romanya'da ilk kez hem kadın hem Müslüman hem de Tatar Türkü bir başbakan olacağı yorumları yapılmıştı.

Sevil Shhaideh kimdir?

Tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaideh, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (PSD), milletvekili seçiminde oyların yüzde 45,47'sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçiminde de yüzde 45,67 oyla 67 senatörü meclise göndermişti.

Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ise mecliste 69 milletvekili ve 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuştu.

Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) ise seçimde 20 milletvekili ve 9 senatör çıkarmıştı.

PSD lideri Dragnea sonuçların açıklanmasının ardından ALDE ile koalisyon kuracaklarını açıklamıştı.

Romanya'da 2000 yılında Alman azınlığın yaşadığı Sibiu kentinin belediye başkanı seçilen Iohannis, 2002-2013 yılları arasında "Romanya'daki Almanların Demokratik Forumu" başkanlığını yürütmüştü. Alman kökenli Iohannis, 2014 yılında Ulusal Liberal Partinin liderliğini üstlenmiş ve 16 Kasım 2014'te, Romanya'nın etnik azınlık mensubu ilk cumhurbaşkanı seçilmişti.

 
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HABER YORUMLARI
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Asi

Sen turkmusün cemil nadir müslümanmısın türk dünyasından habersizsinyoksa provakatör müsünmide bulandırıyorsun her delikten çıkıyorsun

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Asya

Bu ülkede yasayanadı türk adı olandini islam yazan nufusa sahip ve tam tersi olan çok insan var ermeni rum sabatist ermenisüryani lütfen buraya türk gibi müslüman gibi yazîp fikir beyan etmeyin sırıtıyor müslüman mahallesinde sirke satmayınmüslümanlara dil uzatmayınvarmı sizin milletlerinizde RTE gibi bir lider ulan bütün dünya liderlerini şapa oturttu onun zekasıyla baş edemiyorlar bakın daha neler olcakvarmı osmanlı gibi bir tarihinizbütün yaptığınız katliam katakulliarkadan vurma sapıklık sizin avrupanız sizin olsun düşün yakamızdançıkın topraklarımızdanbi değerli bir topluluğuz islam dünyasıyız Allahın habibi UmmetiMuhammedinümmetiyizya siz kimsinizseytanın çocuklarıgümbür gümbür geliyoruz istemesenizdeİSLAM NURUNU TAMAMLAYACAK ALLAHIN İZNİYLE

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rizeli

SIZ ISTEMESENIZDA ALLAH cc NURUNU TAMAMLAYACAKTIR:simdi her sey ortada egerki müslümanim deyip anlamayana ne demeli.bu ejnebiler hani türkiyeyi ve türkleri cok seviyorlardilar.ankaraya geldilermi basta papa olmak üzerem.kemal i neredeyse öpecek derecede memnuniyet gösteren türm gavur elcilerhic yüzde 1500 türk olanfatih Sultanmehmetindegil türbesini Ismini agizlarindakonustuklarini görebilirmisiniz acaba .bunlar kendileri gibi Kafir olan türkleri sevdiklerini anlamayanlarauyanmalarini dilerim

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Mesut Turan

Celal Nadir Özgün sen nesin Türk olmak senin ne zoruna gitti

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Konyalı Hüseyin KARADAĞ

Cemil nadir isimli sayın yorumcu:Siz ve sizin gibi insanlar nekadar aşağılık kompleksi olan insanlarsiniz böyle.Önce iyi bir tarih oku.Cahil herif tatarlarin türk olduğunu dünya biliyorken sendeki bu cehalet nicedir.Hem birşey bilmiyorsun,hem bilmediginide bilmiyorsun.Vah ki ne vah.

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Zehra Tezcan

Vay it oglu it. Kendisi alman kökenli, azinlik mensubu cumhurbaskani olmus, soyunda Türklük olan basbakani istemiyor. Ulan siz almanlara biz ne soktukta siz bir türlü cikaramiyorsunuz?!

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Cemil nadir özgün

Akıllı insanın hâli başka oluyor. Müslüman ahalininin de müslüman diye yöneticileri de meydanda.Kadın bela aramamış ülkesinin başına.Hem sonra tatarlar nereden Türk oluyor.

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