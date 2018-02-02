Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir ilk: 3 bin 500 kişi koruyacak

Bir haftadır Roma Emniyet Müdürlüğü'nde ve Valilik'te zirve üzerine zirve yapan gizli servisler dahil diğer güvenlik birimleri özelikle PKK’lıların olası eylemlerine karşı merkezde tüm protesto girişimleri ve toplantıları “Yeşil Bölge” ilan ederek yasakladı.

Yetkililer bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için alınan sıkı güvenlik önlemlerinin İtalyla’da bir ilk olduğunu daha önce 2004'teki “Roma Antlaşması”nda kentte “Yeşil Bölge” ilan edildiğini hatırlatarak kırmızı alarmın en yüksek düzeyde olduğunu belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'i üç günlük resmi ziyaret için geldiği Türkiye ziyaretinde böyle karşılamıştı.

ABD BAŞKANLARINI GEÇTİ

Erdoğan’ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı da duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 saatlik ziyareti için komşu vilayetlerden güvenlik gücü takviyesi dışında ambulans ve itfaiye arçlarının da konvoyu izleyeceği öğrenildi.

İtalya’da ABD Cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francesco dışında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek.

Kaynak: CNN Türk