Roma Ünder'i kadrosuna katıyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Cengiz Ünder için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Sky Italia'nın haberine göre Roma, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Başakşehir'le anlaşma sağladı. Genç oyuncunun cuma günü sağlık kontrollerinden geçeceği belirtilirken, İtalyan deviyle beş yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Roma'nın Cengiz için Başakşehir'e 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

Manchester City ile anlaşma sağlanamamıştı

Geçtiğimiz hafta İngiliz ekibi Manchester City, Cengiz için İstanbul'a gelmiş ancak kulüple anlaşma sağlanamamıştı. City'nin bu görüşmede Başakşehir'e 7 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.