Roma taraftarının 'Erdoğan' isteği
Roma taraftar, Cengiz Ünder'in yükselen performansının devamını sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede kalmasını istedi.13 Şubat 2018 Salı 10:04
Roma'da oynayayn milli yıldız Cengiz Ünder'in yükselen performansını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boma ziyaretiyle ilişkilendiren İtalyanlar, Sosyal medyada şu mesajları paylaştı:
"Türk gibi sigara tüttür. Türk gibi ye. Türk gibi iç. Ve Cengiz Ünder gibi gol at!"
"Erdoğan'ın Roma'da olduğu pazar günü de bu akşam da Ünder gol attı. AS Roma'nın yerinde olsam, sezon bitene kadar Cumhurbaşkanının şehirde kalmasını sağlardım!”
"Türkleri Avrupa Birliği'ne istemiyorlar. Bir de Romalılar'a sorun."
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