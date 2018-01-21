Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Dün akşam Suriye’deki PKK/PYD terör örgütü tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmıştı. Roketlerin isabet ettiği evlerde bir kişi yaralanırken, iş yeri ve evler ile çevresindeki araçlarda büyük hasar oluştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece saatlerinde peş peşe ateşlenen 4 roket mermisi, Kilis'e düştü. Mermiler, Ekrem Çetin Mahallesindeki 2 ev ile 2 işyerine isabet ederek patladı. Saldırıda henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanırken, patlamayla birlikte iki katlı evde yangın çıktı. Ev ve işyerlerinin camları kırılırken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi. Saldırının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.



FIRTINALAR MİSLİYLE KARŞILIK VERDİ



Saldırının ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Tam isabetle vurulan hedeflerin imha edildiği belirtildi.



'KORKMUYORUZ BURADAYIZ'



Olayın ardından güvenlik güçleri, olası yeni bir saldırıya karşın bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem almak istedi. Bazı vatandaşlar, korkmadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Zeki Temir, art arda patlamalarla uyandıklarını belirterek, "Uyuyorduk, 3 patlama oldu. Yatarken herkes korkudan kaçtı. Büyük bir korku var ama korkmuyoruz buradayız. Allah'a şükür yaralımız yok" dedi.



VALİ: 1 YARALIMIZ VAR



Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte roketlerin atıldığı mahallede inceleme yapıp, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Vali Tekinarslan, vatandaşlara bilgi verirken, şunları söyledi:



"Arkadaşlar herhangi bir can kaybımız yok şükür. Herhangi bir can kaybımız yok, bir yaralımız var. Her yeri dolaştık. Eve isabet edip, yangın çıkmış, itfaiyemiz yangını söndürmüş. Can kaybımız yok. Allah tekrardan esirgesin. Ne gerekiyorsa, biz de yapacağız. Bize 1 tane atana, biz 100 tane atacağız. Merak etmeyin. Bize yapılan hiçbir tehdide, saldırıya boyun eğecek değiliz. Ülkemizin de devletimizin de kararı budur. Sivil insanların üzerine bomba yağdırmaya kalkanlar, mutlaka cezasını görecek."



Türk Hava Kuvvetleri 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nden saat 11.30 sıralarında bir THK'e ait bir kargo uçağı havalandı.

KİLİS'TE HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI



Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece atılan 4 roket mermisinin isabet ettiği Kilis'teki 2 ev ile 2 işyerinde oluşan hasar, gündüz ortalık aydınlanınca gözler önüne serildi. Sabah uyananlar, saldırılar nedeniyle oluşan hasarı görünce şoke oldu. Mermilerin isabet ettiği sokaklarda temizlik çalışması yapılırken, hasar gören araçların da otoparka çekileceği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokaklardaki doğal gaz hatlarında sabah saatlerinde oluşan kaçak ise ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra giderildi.



İNCİRLİK'TE KARGO UCAĞI

Roketlerin neden olduğu tahribat günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. 4 roket düşmesine rağmen onlarca ev, iş yeri ve araçta hasar meydana gelirken, sabah vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik yapmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece saatlerinde peş peşe ateşlenen 4 roket mermisi, Kilis'e düştü. Mermiler, Ekrem Çetin Mahallesindeki 2 ev ile 2 işyerine isabet ederek patladı. Saldırıda henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanırken, patlamayla birlikte iki katlı evde yangın çıktı. Ev ve işyerlerinin camları kırılırken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi. Saldırının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılmaz hale geldi.



FIRTINALAR MİSLİYLE KARŞILIK VERDİ



Saldırının ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Tam isabetle vurulan hedeflerin imha edildiği belirtildi.



'KORKMUYORUZ BURADAYIZ'



Olayın ardından güvenlik güçleri, olası yeni bir saldırıya karşın bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem almak istedi. Bazı vatandaşlar, korkmadıklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Zeki Temir, art arda patlamalarla uyandıklarını belirterek, "Uyuyorduk, 3 patlama oldu. Yatarken herkes korkudan kaçtı. Büyük bir korku var ama korkmuyoruz buradayız. Allah'a şükür yaralımız yok" dedi.



VALİ: 1 YARALIMIZ VAR



Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte roketlerin atıldığı mahallede inceleme yapıp, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Vali Tekinarslan, vatandaşlara bilgi verirken, şunları söyledi:



"Arkadaşlar herhangi bir can kaybımız yok şükür. Herhangi bir can kaybımız yok, bir yaralımız var. Her yeri dolaştık. Eve isabet edip, yangın çıkmış, itfaiyemiz yangını söndürmüş. Can kaybımız yok. Allah tekrardan esirgesin. Ne gerekiyorsa, biz de yapacağız. Bize 1 tane atana, biz 100 tane atacağız. Merak etmeyin. Bize yapılan hiçbir tehdide, saldırıya boyun eğecek değiliz. Ülkemizin de devletimizin de kararı budur. Sivil insanların üzerine bomba yağdırmaya kalkanlar, mutlaka cezasını görecek."

KİLİS'TE HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI



Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden gece atılan 4 roket mermisinin isabet ettiği Kilis'teki 2 ev ile 2 işyerinde oluşan hasar, gündüz ortalık aydınlanınca gözler önüne serildi. Sabah uyananlar, saldırılar nedeniyle oluşan hasarı görünce şoke oldu. Mermilerin isabet ettiği sokaklarda temizlik çalışması yapılırken, hasar gören araçların da otoparka çekileceği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokaklardaki doğal gaz hatlarında sabah saatlerinde oluşan kaçak ise ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra giderildi.



İNCİRLİK'TE KARGO UCAĞI



Türk Hava Kuvvetleri 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nden saat 11.30 sıralarında bir THK'e ait bir kargo uçağı havalandı.