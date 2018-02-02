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Rokete yazılan ‘Patlamazsa ara’ mesajı hem duygulandırdı hem gururlandırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye’nin sınır güvenliği sağlamak için başlattığı Afrin operasyonunda ele geçirdiği dağlara, tepelere ve ABD ile Almanya destekli terör mevzilerine şehit isimlerinin yazılı olduğu top mermilerini attığı belirlendi.

02 Şubat 2018 Cuma 14:49
Rokete yazılan ‘Patlamazsa ara’ mesajı hem duygulandırdı hem gururlandırdı

MUHAMMET UZUN/İSTANBUL  Ailelerini geri planda tutarak “önce vatan” diyen, tehlikeli görevlerde ön plana çıkan Mehmetçik’in Afrin’deki betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığındaki tünelleri, Hüseyin Gençer, Yasin Börü ve Eren Bülbül gibi şehitlerin adının yazılı olduğu mermilerle vurduğu belirlendi.

Kilis’in karşısında yer alan Darmık Dağı’nı Eren Bülbül’ün isminin yazılı olduğu obüs mermileriyle bombalayan TSK’nın, 16 yaşında şehit düşen bir başka vatan evladı Yasin Börü’nün isminin yazdığı top mermileriyle de Maranez tepesini vurduğu tespit edildi.

Suriye tarafındaki Cinderes bölgesine düzenlenen operasyonda kullanılan mühimmata İnegöllü şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in adını veren Mehmetçik, Kilis’i alçak saldırılarla hedef alan Bafelyun Tepesi’ndeki terör hedeflerini ise şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in isminin yazılı olduğu top mermileriyle imha ettiği belirtildi.

Terör kamplarına yönelik hava harekatında kullanılan bazı bombaların üzerine telefon numaralarını yazan askerlerin, mühimmatın üzerine “Patlamazsa ara” notunu düşmesi tebessüm yaşattı. Akit’in ele geçirdiği fotoğraflar, Mehmetçik’in hem savaşta hem de mizahta usta olduğunu ortaya koydu. 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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