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Roket, Uzay'dan Dünya'ya geri vitesle iniş yaptı

New Shepard adlı roket fırlatıldıktan sonra geri geri iniş yaptı. O anlar 'GH2 Vent Cam' ile kaydedildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:39
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:39
  1. GH2 Vent Cam
  2. New Shepard
  3. roket
  4. geri vites
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