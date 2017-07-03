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ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nde yazan Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'de Alevilerin hak ve özgürlükler konusunda kısıtlandığını iddia eden bir yazı kaleme aldı. Kütahyalı'nın söz konusu iddiasında herhangi bir mağduriyet ortaya koyamaması Alevilere yalakalık olsun diye yazı yazdığı yorumlarına neden oldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:05
ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı

Türkiye'de Alevilerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını iddia eden Kütahyalı'nın somut bir örnek ortaya koyamadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta çağrıda bulunarak sözde Alevi sorunun çözülmesini talep etti. Kamuoyunun dikkatini çeken yazı hakkında 'Sırf Alevilere yalakalık olsun diye yazı yazmış' yorumları yapıldı.

Bilindiği üzere Türkiye'de yıllarca 'başörtüsü yasağı' ve 'İmam-Hatip'lerde katsayı zulmü' gibi kısıtlamalarla dindar kesim baskı altına alınmıştı.

İşte Kütahyalı'nın söz konusu yazısındaki açıklamalar:

Önümüzdeki dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çözmesi gereken en acil toplumsal sorun Alevi meselesidir...

Daha zengin ve daha güçlü bir ülke olmamızı isteyen her vatansever yurttaşımız Alevi meselesinin çözümünü talep etmek mecburiyetindedir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi meselesinin çözümü noktasında kesin bir siyasal kararlılık içinde olması gerekiyor. Milli bütünlüğümüz için bu tavır zorunludur...

Çok yakın zaman önce Alevi çalıştaylarının yapılması ve Madımak otelinin kamulaştırılması emrini veren bizzat Erdoğan'dır.

Çünkü Erdoğan biliyor ki Yeni Türkiye'nin en yakıcı toplumsal meselesi Alevi meselesidir...

Bu kanayan yara Yeni Türkiye'nin önündeki en büyük bariyerdir. Alevi meselesi çözüm yoluna sokulmak zorundadır...

Geride bıraktığımız askeri vesayet rejiminin ezdiği ve zulmettiği Alevilerle şimdilerde sesi daha çok çıkan eski rejimin imtiyazlı artıkları aynı kefeye konamaz... Ama Alevi kardeşlerimizin haklar ve özgürlükler noktasındaki talepleri sonuna kadar önemlidir ve bu isteklerinde de haklıdırlar. Bu taleplerin gereği artık yapılmalıdır...

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:05
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