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Rögar kapağında yumurta pişirdi!

Sıcak havaların etkisiyle ısınan rögar kapağında yumurta pişirdiler, izliyoruz...

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:56
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:56
  1. rögar kapağı
  2. yumurta
  3. sıcak
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