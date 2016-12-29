Rodrigo Duterte: Yolsuzluk yapanları helikopterden aşağıya atarım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ABS-CBN haber kanalına verdiği röportajda, "Eğer yolsuzluk yaptıysanız, sizi helikopterle yakalarım ve aşağıya atarım." diye konuştu.

Vadettiği mali yardımları çalanların, kim olursa olsun helikopter cezasına çarptırılacağını söyleyen devlet başkanı, "Bunu daha önce yaptım, neden bir daha yapmayayım ki?" dedi.

Duterte, belediye başkanlığı yaptığı yıllarda geceleri Davao çevresinde motosikletle dolaştığını ve şüphelileri bizzat öldürdüğünü söylemişti.

Davao sokaklarında devriye gezer, bela arardım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Davao sokaklarında devriye gezer, bela arardım. Meydan okusunlar diye beklerdim ki onları öldürebileyim." şeklinde konuşmuştu. Duterte belediye başkanlığı yaptığı dönemde Davao Ölüm Mangası (DDS) adlı çetenin tetikçilerinden biri olduğuna dair çıkan iddiaları ise reddetmişti. Devlet başkanı geçen yıl yaptığı açıklamada da Davao'da adam kaçırma ve tecavüz suçlarından aranan en az üç kişiyi öldürdüğünü ifade etmişti.

Duterte'nin sözlerine açıklık getiren Devlet Başkanlığı Haberleşme Bürosu Sekreteri Martin Andanar ise "Duterte'nin söylediklerini ciddiye almalıyız ama genel anlamıyla değil." ifadelerini kullanarak devlet başkanının katil olmadığını, konuşma tarzının bu olduğunu dile getirmişti.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.