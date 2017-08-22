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Rodos'tan denize bırakılan mektup Gazze'ye ulaştı!

Rodos Adası'nda tatil yaparken yazdıkları mektubu cam bir şişeye koyup denize atan İngiltere vatandaşı iki kişi ile bunu bulan Gazzeli balıkçı sosyal medyada arkadaş oldu.

22 Ağustos 2017 Salı 10:10
Rodos'tan denize bırakılan mektup Gazze'ye ulaştı!

Yunanistan'ın Rodos adasında tatillerini geçiren iki kişinin cam şişe içinde denize attıkları mektup Gazze sahillerinde bir balıkçı tarafından bulundu.

Balıkçı Cihad Sultan, bir hafta önce Gazze sahilinde balık avlarken cam şişe içine konulmuş mektuba rastladığını söyledi.

İŞTE MEKTUPTA YAZANLAR

Sultan, mektupta İngilizce, "Merhabalar... Şişeyi sudan aldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz Yunanistan'ın Rodos Adası'nda tatildeyiz. Mektubun nereye kadar uzanacağını merak ettik ve bulunduğu için çok sevindik" yazdığını ifade etti.

ARKADAŞ OLDULAR

Mektubun İngiltere vatandaşı Beth ve Zac adlı iki arkadaş tarafından yazılarak 4 Temmuz'da Rodos'tan suya atıldığını aktaran Cihad Sultan, "Mektuba yazılan e-posta adresiyle iletişime geçtik. Gazze sahiline kadar ulaştığı için çok mutlu oldular. Şimdi de sosyal medya üzerinden arkadaş olduk" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:10
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