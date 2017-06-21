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Rodallega'ya iki talip birden!

Göztepe ile Bursaspor Trabzonspor'un tecrübeli santrforu Hugo Rodallega'ya talip oldu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:38
Rodallega'ya iki talip birden!

İzmir ekibinin, 31 yaşındaki yıldız futbolcu ile görüşeceği öğrenilirken, geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Bursaspor'un da Kolombiyalı futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi.

Ancak Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, gelecek sezon yıldız oyuncudan yararlanmak istediğini ve takımdan gönderilmemesi gerektiğini yönetime iletirken, tecrübeli futbolcu da Trabzon'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi.

Rodallega, geçen sezon Karadeniz ekibi ile çıktığı 15 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:38
  1. Trabzonspor
  2. Göztepe
  3. Bursaspor
  4. Hugo Rodallega
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