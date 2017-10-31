Rodallega'ya büyük şok! Suç duyurusunda bulundu

TFF 3. Lig takımlarından Çorum Belediyesporlu futbolcu Yakup Kayış, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trabzonspor ile oynadıkları maçta, ırkçı söylemlere maruz kaldığını iddia eden Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çorum Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ömer Balaban, Yakup Kayış ve avukatı Kasım Aksoy ile Çorum Belediyesi konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, 25 Ekim'de Trabzonspor ile yaptıkları maçta rakip takımdan Rodallega'nın, futbolcularına kafa atarak kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medya hesabından kendisine ırkçılık yapıldığını öne sürdüğünü hatırlattı.

Yakup Kayış'ın bu tür söylemde bulunduğuna kesinlikle inanmadıklarını vurgulayan Balaban, kulübün yıpratılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla hukuki süreci başlattıklarını anlatan Balaban, "Sezon başında kadromuzu oluştururken futbolcuların sadece performanslarına bakmadık, ahlaki değerleri de göz önünde bulundurduk. Kadromuzdaki tüm futbolcular Çorum Belediyespor'un ahlaki değerlerine sahipler. Hiçbir futbolcumuzun böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyor, futbolcumuz Yakup ile ilgili suçlamayı da kabul etmiyoruz. Hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Yakup Kayış da birilerinin sanki yaşananlara şahit olmuş gibi konuştuğunu dile getirerek, "İngilizce bilmiyorum ama İngilizce argo kelimeleri biliyorum. Kesinlikle Rodallega'nın iddia ettiği gibi bir durum söz konusu değil. Bu sadece bana değil, Türk milletine atılmış bir suç, iftira. Eğer bugün kendimizi savunmaz, hakkımızı aramazsak, yarın bu tür durumlara meydan verecek olayların önünü açmış oluruz. Bunun önünü açmamak adına hukuki yollardan mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Avukat Kasım Aksoy ise müvekkiline iftira atıldığını savunarak Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Rodallega'nın, Yakup'un kendisine "zenci" dediği iddiasında bulunduğunu aktaran Aksoy, "Burada önemli olan Rodallega'nın ceza alması değil, Yakup'un ırkçı söylemde bulunmadığının ortaya çıkmasıdır. Bunun için şikayetimizi yaptık. Savcılık konuyla ilgili araştırmasını yapacak. Bilgi, belge ve görüntüleri inceleyip tanıkların ifadesine başvuracak. Manevi tazminat davasını açma hakkımızı da saklı tutuyoruz." şeklinde konuştu.