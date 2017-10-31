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Rodallega'ya 3 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega'ya 3 maç ceza verdi.

31 Ekim 2017 Salı 18:20
Rodallega'ya 3 maç ceza

Kuruldan yapılan açıklamada, Rodallega'ya, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanan Çorum Belediyespor-Trabzonspor karşılaşmasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, kupada yapılan Sarıyer-Adana Demirspor müsabakasında konuk ekip oyuncusu Robert Ndip Tambe'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi gerekçesiyle 3 maç men ile 6 bin 500 lira para cezası aldığı aktarıldı.

Öte yandan, kupa maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle, Menemen Belediyespor'un 10 bin lira, Denizlispor'un 5 bin 250 lira ve Kahramanmaraşspor'un ise 5 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 18:20
  1. Rodallega
  2. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu
  3. Çorum Belediyespor-Trabzonspor
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