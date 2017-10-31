Rodallega'ya 3 maç ceza

Kuruldan yapılan açıklamada, Rodallega'ya, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanan Çorum Belediyespor-Trabzonspor karşılaşmasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, kupada yapılan Sarıyer-Adana Demirspor müsabakasında konuk ekip oyuncusu Robert Ndip Tambe'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi gerekçesiyle 3 maç men ile 6 bin 500 lira para cezası aldığı aktarıldı.

Öte yandan, kupa maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle, Menemen Belediyespor'un 10 bin lira, Denizlispor'un 5 bin 250 lira ve Kahramanmaraşspor'un ise 5 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.