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Rodallega'nın ırkçılık iddiasına yanıt geldi: "Yarın dava açacağım"

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın ırkçılık iddiasına Çorum Belediyespor'lu Yakup Kayış'tan yanıt geldi.

26 Ekim 2017 Perşembe 01:22
Rodallega'nın ırkçılık iddiasına yanıt geldi: "Yarın dava açacağım"

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0 yendiği karşılaşmada rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, maçın ardından yaptığı açıklama Çorum forması giyen Yakup Kayış'ın kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu iddia etmişti.

Rodallega yaptığı paylaşımda, "Hareketimin profesyonel olmadığını kabul ediyorum ama ırkçılığı kabul edemem. O an incindim ve kontrolümü kaybettim." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili A Spor'a konuşan Yakup Kayış, "Kafa attıktan sonra kırmızı kart gördü. Eğildikten sonra bana İngilizce küfür etti. Kendimi yere atacak bir insan değilim. Şahsıma atılan bu iftiraya karşıyım. Yarın davacı olacağım. Bu Rodellaga'ya yakışmadı. Trabzonspor camiasına yakışmadı. Ben müslümanım ve bu şeylere de karşıyım. Ben İngilizce bilmiyorum. Sadece 'Biraz yavaş.' dedim. Hırsıma yönelik olsa ben de kafa atarım. Kendini kurtarmak istiyor. Ben küfür ettiysem ben yarın güneşi görmeyeyim. Bana öyle biri dese ben o sahayı yırtarım. Kendini kurtarmak için yaptığı bir şey. Yarın dava açacağım ve hakkımı arayacağım. Bizi kullanmalarına müsaade etmesinler. Sosyal medyadan da yapmadığım halde bir sürü şeyler yazıyorlar." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 01:22
  1. rodellaga
  2. Trabzonspor
  3. Çorum Belediyespor
  4. yakup kayış
  • ÖmerÖmer55 dk önce
    Kusura bakma yakup ama yaptıgın etik mi dokundu yat yere kıvran birde iki kişinin de payı var burda. Bu kadar kolay kırmızı olmaz olacaksada bence ver ikisinede çıkın dışarda ne yaparsanız yapın de.
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