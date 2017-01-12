Rodallega transferinde sona yaklaşıldı

Trabzonspor, Akhisar’ın Kolombiya'lı yıldızı Hugo Rodallega’nın Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için Ege ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan bordo-mavili yönetimin Bursaspor maçı sonrası resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Bugün Türkiye’ye gelecek olan Rodallega’nın menajeri, hem oyuncusu ile hem de Trabzonspor'lu yöneticilerle masaya oturarak transferi netleştirecek. Bu sezon Süper Lig’de 16 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Rodallega’nın Trabzonspor’un gol yollarında yaşadığı sorunu kökünden çözmesi bekleniyor.