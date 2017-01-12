Rodallega transferinde sona yaklaşıldı

Golcü transferinde son düzlüğe giren Trabzonspor, Akhisar’ın Kolombiya'lı yıldızı Hugo Rodallega’nın Türkiye’ye gelmesini bekliyor.

Rodallega transferinde sona yaklaşıldı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 11:08
Bu haber 699 kez okundu
Rodallega transferinde sıcak saatler!

Trabzonspor, Akhisar’ın Kolombiya'lı yıldızı Hugo Rodallega’nın Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için Ege ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan bordo-mavili yönetimin Bursaspor maçı sonrası resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Bugün Türkiye’ye gelecek olan Rodallega’nın menajeri, hem oyuncusu ile hem de Trabzonspor'lu yöneticilerle masaya oturarak transferi netleştirecek. Bu sezon Süper Lig’de 16 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Rodallega’nın Trabzonspor’un gol yollarında yaşadığı sorunu kökünden çözmesi bekleniyor.

 
EtiketlerTRABZONSPORKOLOMBİYAHugo RodallegaTürkiye
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.