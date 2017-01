Rodallega transferinde son durum!

Trabzonspor’un Mas ve Pereira transferlerinden sonra Caceres ve Rodallega’da da mutlu sona ulaştığı ortaya çıkmış, hem teknik heyet hem de taraftarlar rahat bir nefes almıştı. Ancak geride kalan süreçte son 2 oyuncunun halen kampa katılmamış olması Bordo- Mavili renklere gönül verenleri endişelendirdi.



“Acaba sorun mu var, olmayacak mı?” sorularının sorulduğu bir ortamda yönetim kanadından mesajlar gelmeye başladı.



Yönetim rahatlattı



Karadeniz temsilcisinin idarecileri her 2 oyuncu cephesinde de bir pürüz olmadığını belirtti ve “Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kötü hava şartları doğal olarak transferdeki gelişmelere de yansıdı. Oyuncuların ikisiyle de anlaşma sağlandı ancak menacerleri bu hava şartları sebebiyle gelemedi. Yoksa bir pürüz yok” ifadelerini kullandı.



Caceres'in yetişmesi zor



Caceres ve Rodallega transferlerine bitti gözüyle bakılsa da 2 yeni oyuncudan ancak birinin ikinci yarının ilk karşılaşmasına yetişmesi mümkün. Kulübü Akhisar BelediyeSpor ile devre arasında Antalya’da kamp geçiren Rodallega, eğer perşembe akşamına kadar imzayı atar ve lisans işlemleri de tamamlarsa cuma günkü Bursaspor mücadelesinde forma bekleyecek.



Ancak Caceres yetişse ve lisansı çıksa bile takımla hiç çalışmadığı ve kamp görmediği için oynama ihtimali neredeyse yok. Ersun Yanal, her şeye rağmen transferlerin bir an önce tamamlanmasını ve Kasımpaşa maçında ideal kadrosuyla oynamayı istiyor.