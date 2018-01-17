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Robotun vergisini kim ödeyecek?

Dünya fabrikalardan sonra ofisleri paylaşmaya hazırlandığımız robotların vergisini konuşuyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
Robotun vergisini kim ödeyecek?

Dünyadaki ‘Robot vergisi olmalı mı’ tartışmasına KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Abdulkadir Kahraman cevap verdi: Robotlar resmen ‘elektronik kişi’ olarak tanımlanırsa robot vergisi de gündeme gelecektir.

AP’NİN GÜNDEMİNE GELDİ

Kahraman, dünyadaki dijital ekonomiye geçiş ve robotların vergilendirilmesi tartışmasına dikkat çekerek, “Ekonomik hayatın içine girmeye başlayan robotlar nedeniyle dünyada böyle bir gündem var. Robotların ‘elektronik kişi’ olarak sınıflandırılması halinde bir ‘robot vergisi’nden söz etmek mümkün olur” dedi.

Konunun 2017’de Avrupa Parlamentosu gündemine geldiğini dile getiren Kahraman, “Parlamentoya sunulan taslak metinde robotların ‘elektronik kişiler’ olarak sınıflandırılması ve elektronik kişi sayılan robotların sahiplerinin veya işverenlerinin vergi ödemekle yükümlü kılınması öneriliyordu. AP, bir robot yasası düzenlenmesine ‘evet’ dedi ama ‘robot vergisi’ getirilmesini reddetti. Ancak bu, ‘elektronik kişi’ tanımına dayalı robot vergilemesinin ileride gündeme gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Robotların, insanların işlerini ve mesleklerini ciddi oranda tehdit ettiği zaman robot vergisi yükümlülüğü tekrar gündeme gelecektir” diye konuştu.

DÜZENLEME OLABİLİR

Dijital ekonominin yaygınlığına dikkat çeken Kahraman yapay zeka ve diğer teknik gelişmelerle birlikte vergilendirmeye dönük yeni planlamaların bir ihtiyaç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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