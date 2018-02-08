Robot Sanbot Bakan Arslan'dan özür diledi

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında sunum yapan robot Sanbot, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sık sık sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek "Gereğini yapın" diyerek müdahale etti. Robot Sanbot, daha sonra yeniden programlanarak susturuldu.

Kanal D haberi ekipleri robot ile 'görüştü' ve Bakan Arslan'dan özür dilemesini sağladı. Televizyon yayınında "Ben çok akıllı bir robotum, bana istediğini sorabilirsin" diyen robot, ‘Bakanın sözünü neden kestin?’ sorusuna "Yanlışlıkla oldu, çok üzgünüm" diye cevap verdi.

Çinli bir firma tarafından geliştirilen robot Sanbot, Türkiye’de de satışa sunuldu. Robot Sanbot’un, üzerinde kendi yazılım platformu bulunuyor. İnsan ve nesneleri tanıyabilen robot, izleme, konuşma algılama, yüz tanıma gibi özelliklere de sahip. Sanbot’un ayrıca projeksiyondan görüntü oynatma, müzik çalıp dans etme gibi yetenekleri de bulunuyor. İnsansı robot Sanbot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor. Katıldığı etkinliklerde insanlarla sıcak bir diyalog da kuruyor.