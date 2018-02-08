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Robot Sanbot Bakan Arslan'dan özür diledi

Bakan Ahmet Arslan'ın sözünü kestiği için yeniden programlanan Robot Sanbot özür diledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:33

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında sunum yapan robot Sanbot, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslanın sık sık sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek "Gereğini yapın" diyerek müdahale etti. Robot Sanbot, daha sonra yeniden programlanarak susturuldu.

Kanal D haberi ekipleri robot ile 'görüştü' ve Bakan Arslan'dan özür dilemesini sağladı. Televizyon yayınında "Ben çok akıllı bir robotum, bana istediğini sorabilirsin" diyen robot, ‘Bakanın sözünü neden kestin?’ sorusuna "Yanlışlıkla oldu, çok üzgünüm" diye cevap verdi.

Çinli bir firma tarafından geliştirilen robot Sanbot, Türkiye’de de satışa sunuldu. Robot Sanbot’un, üzerinde kendi yazılım platformu bulunuyor. İnsan ve nesneleri tanıyabilen robot, izleme, konuşma algılama, yüz tanıma gibi özelliklere de sahip. Sanbot’un ayrıca projeksiyondan görüntü oynatma, müzik çalıp dans etme gibi yetenekleri de bulunuyor. İnsansı robot Sanbot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor. Katıldığı etkinliklerde insanlarla sıcak bir diyalog da kuruyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:33
  1. Ahmet Arslan
  2. robot
  3. Bilgi Teknolojileri Kurumu
  4. Robot Sanbot

YORUM YAZ

  • enverenver1 sa önce
    özür programının yükleten elemanı işten kovardım ben .. bilim adamı mısın yalaka mısın arkadaş ..ayıp valla ..bakan bence o olayı orda bırakmıştır ama bu yalakalar işi devam ettirmiştir
  • Bam bam Bam bam 2 sa önce
    Robot devlet terbiyesi almış
  • cehapecehape2 sa önce
    bizi çok kıskanıyorlar, zaten robotu gizli güçler ve ajanları ile yahudist ermenist israil dölist ,siyonist, komünist,terörist,ateist, şeytanıist, dünyanın bütün kötü özelliklerini barındıran cehapeliler tarafından sabotaj yapıldı. Kıskananlar çatlasın :))))
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Geldiğimiz nokta robota dahi tahammül yok onada biatetmeyi öğretmişler bakanın egosu tavan yapmıştır artik
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