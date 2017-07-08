'Robot garson'a büyük ilgi

Pakistan'ın Multan kentindeki bir restoran, masaları dolaşan ve servis yapan robot garsonlar sayesinde müşterilerin ilgi odağı haline geldi.

Restoranın sahibinin elektrik mühendisi oğlu Usame Aziz tarafından geliştirilen robotlar, masalara yemek servisi yaptıktan sonra tezgaha geri gelerek, sıradaki siparişi alıyor.

Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına giderek robot yapımı üzerine çalışmalar yapmak istediğini ancak babasının kendisini Pakistan'da kalmaya teşvik ettiğini anlattı. Aziz, "Ben de babamın restoran işindeki gelirini artırmak için tüm servis hizmetinin robotlarca gerçekleştirilebileceğini düşündüm ve araştırmaya başladım." dedi.

"Robotu Pakistan'da geliştirdim"

Aziz, başka ülkelerden ithal edilecek bir otomatik servis robotunun maliyetli olabileceğini bu nedenle robotu Pakistan'da geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık sekiz aylık yoğun bir çalışmanın ardından tamamladığı 25 kilogram ağırlığındaki robotun test aşamasına geldiğini kaydeden Aziz, şu anda ise robotların müşterilere hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Aziz, müşterilerin robota sipariş vermekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Müşteriler, masalarına robot gelmedikçe sipariş vermiyor. Şimdiden satışlarımız ikiye katlandı." diye konuştu.