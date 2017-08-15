Robinho'dan Çaykur Rizespor açıklaması

Brezilyalı yıldız Robinho, Rizespor'a transferiyle ilgili konuya ilişkin "Birçok menajer Türkiye'de ve başka yerlerde benim adıma konuşuyor. Bunlar aldatıcı. Transfer iddiaları yalan" dedi.

''İMZALAMADIK''

"Türk basınında çıkan Çaykur Rizespor ile Robinho'nun anlaştığı haberleri doğru değildir. Hiçbir kulüp ile sözleşme imzalamadık. Birçok menajer, Robinho'nun temsilcisi olduğunu söylüyor ama bu yalan! Robinho'nun tek menajeri benim"

HİKMET KARAMAN NE DEMİŞTİ?

Çok üst düzey oyuncu konuşuyoruz. Robinho ismi gündeme geldi. Brezilya'da görüşmüştük ama olumlu sonuç alamamıştık. Bugün ise rakamlar konuşuluyor. Başkanımız ilgileniyor. Bunun dışında ikinci bir isim var Brezilya'da. Bu konuda da girişimlerimiz devam ediyor. Brezilya Seri A'da takip ettiğimiz bir oyuncu. Kadromuza katabilirsek önemli bir iş başarmış olacağız. Robinho gelmeyi kabul ediyor. Bütün mesele, kendi istekleri var. Artık rakamlar konuşuluyor. Robinho'da dayatma ve kırmızı çizgimiz yok. Bir sponsorla kadromuzda olabilir. Üç senelik sözleşme istiyor. Biz de bunu belli periyoda yaymak istiyoruz. İkinci bir oyuncu ile ilgili girişimler var. Bu lige gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Oyuncunun hakları Neymar'ın menajerlik şirketinde. Bu nedenle kolay olmayacak. Çok iyi bir 10 numara. Burada ekonomik anlamda değerlendireceğiz. Genç 10 numara bulmak çok zor. Biz sıkıştırma yaptık. Burada önemli olan ekonomik bilanço ile yönetim kurulunun vereceği kararlar."