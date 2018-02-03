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Robinho Sivas'ta neye uğradığına şaşırdı!

Henüz 10 gündür Sivas'ta olan, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, iklim şartları karşısında oldukça zorluk çekiyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:29
Robinho Sivas'ta neye uğradığına şaşırdı!

Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizmesine rağmen Sivas’ın dondurucu soğuğu nedeniyle fazlasıyla zorluk çeken Robinho, antrenmanlarda diğer futbolculara sık sık bu soruyu soruyor: “Yaz ne zaman gelecek?”

Kone başta olmak üzere yabancı oyuncular belli bir süre sona hava değişimini atlatacağını Robinho’ya söylerken, teknik direktör Samet Aybaba da Brezilyalı süperstarın zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

‘Zamanla alışacak’

Tecrübeli hoca Samet Aybaba, “Robinho’nun kalitesi dünya çapında, takımla da uyumu iyi. Ancak Brezilya’dan geldiği için soğuk havaya henüz ayak uyduramıyor. Bu çok doğal. Zamanla alışacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:29
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