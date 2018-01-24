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Robinho ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un renklerine bağladığı Brezilyalı forvet Robinho, takımla ilk antrenmanına çıktı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:14
Robinho ilk antrenmanına çıktı

Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti.

Antrenmana, Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosunda kattığı ve dün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı yıldız oyuncu Robinho da katıldı. Takımla ilk kez antrenmana çıkan Robinho'ya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



Aybaba'nın açıklamaları

Teknik direktör Samet Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Rakiplerinin kendi sahasında iyi oynayan, başarılı bir takım olduğuna dikkati çeken Aybaba, "Zor bir maç olacak, artık puan kaybetmek istemiyoruz. Oluşturduğumuz takımın performansı belli, orada da bu performansı yansıtıp bu maçtan 3 puan alarak dönmek istiyoruz." dedi.

Samet Aybaba, dün resmi sözleşme imzalayarak takıma katılan Brezilyalı yıldız Robinho'nun transferinin sorulması üzerine ise "Mutluyuz, böyle kaliteli oyuncular ülkemize gelsin, yıllarca hep bunları savunduk. Bizim oyuncularımız da onlardan bir şey öğrensin, onların da bu oyuncularla kendilerini geliştirme şansları var." diye konuştu.

Genç ve takımdaki yerli oyunculara görev düştüğünü dile getiren Aybaba, "Amacımız Türk futboluna katkı sağlamak. Bu arkadaşımız da inşallah takım içerisine katılır, katkılı olur. Biz de hem böyle bir yıldızı seyrettirdiğimiz için hem de ondan Sivasspor faydalandığı için mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

"Diğer oyunculardan bir farkı yok"

Robinho'nun Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğinin sorulması üzerine de Samet Aybaba, şunları kaydetti:

"Bakacağız, çalışacağız. Kendisi bireysel performansıyla çalışmış. Biliyorsunuz onların ligleri 3 Aralık'ta bitti ama ondan sonra çalışmaya devam etmiş. Buradaki performansına bakacağız, onun diğer oyunculardan bir farkı yok, kim hak ediyorsa... Bizde şöyle bir şey var; yaşlıydı, gençti, yok orta yaştı, oralıydı, buralıydı diye bir ayrım yok. Sahadaki performansı oynamasını gerektiriyorsa o arkadaşımız oynuyor, diğeri de onun yerine geçmek için çalışıyor. Bu düzende eğer devam ederse bir sorun olmaz."

Samet Aybaba, bir yabancı transfer daha yapmayı planladıklarını ve onunla ilgili de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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