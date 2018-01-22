Robinho adım adım Süper Lig'e!

Süper Lig’in flaş takımlarından Sivasspor transferde bombayı patlatmak üzere…

Yiğidolar bir süredir görüşme halinde oldukları dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho’yu ikna etti. 1.5 yıllık ön protokol imzalanan Robinho’nun bu akşam Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Sivasspor yönetimi bu akşam İstanbul’da yapılacak görüşmede Robinho ile son detayları görüşecek. Maddi konularda anlaşmaya çok yakın olan tarafların bu görüşmenin ardından Sivas’a geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Robinho’nun Sivasspor'da görev almış vatandaşları Cicinho ve Roberto Carlos'u arayarak şehirle ilgili bilgiler aldığı ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da geçtiğimiz günlerde Robinho transferini doğrulayarak, görüşmelerin sürdüğünü ve mali detayların konuşulduğunu belirtmişti.