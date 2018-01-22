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Robin van Persie'nin yeni kontratı!

Robin van Persie’nin Feyenoord ile sözleşmesinde futbolculuk dışı da bir madde olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Hollanda ekibinin akademisinde hocalık da yapacak.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
Robin van Persie'nin yeni kontratı!

Fenerbahçe’den eski takımı Feyenoord’a transfer olan Robin van Persie’nin Hollanda ekibindeki sözleşmesinin detayları belli oldu.
 
Yıldız oyuncunun kulüp ile anlaşmasının yalnızca futbolculuğu da içermediği ortaya çıktı. Buna göre Van Persie, sözleşme sonunda da Hollanda ekibine katkı yapmaya devam edecek ancak farklı bir role bürünecek.
 
Sözleşmeye özel madde
 
Van Persie aktif futbolculuk hayatını sonlandırdıktan sonra, kontratındaki özel madde sayesinde Feyenoord Kulübü altyapısında görev alacak. Kendisinin de bir zamanlar yer aldığı Feyenoord Gençlik Akademisi’nde çalışmaya başlayacak olan RVP, gençlerin eğitiminden sorumlu olacak, futboldan kopmadan hayatına devam edecek.
 
Süresi 1.5 yıllık olacak
 
34 yaşındaki futbolcunun Feyenoord ile olan sözleşmesinin 1.5 yıllık olduğu ortaya çıktı. Robin van Persie bu süreyi kapsayan kontrat imzalayacak ve imza töreni yarın De Kuip Stadı’nda gerçekleşecek. İlk maçına Çarşamba günü Utrecht karşısında çıkması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
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