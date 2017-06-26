Roberto Mancini Galatasaray'ın istediği Acerbi'yi alıyor

Galatasaray'ın transfer listesinde olan İtalyan oyuncu Acerbi, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'le görüşmelere başladı.

Sarı kırmızılıların eski antrenörlüğünü yapan Mancini'nin bu transfer için istekli olduğu ifade edilirken Rus ekibinin 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

Acerbi'nin menajeri Carpeggiani de oyuncunun Zenit'e gitme ihtimali hakkında olumlu ifadeler kullandı;