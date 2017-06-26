Roberto Mancini Galatasaray'ın istediği Acerbi'yi alıyor
Galatasaray'ın transfer etmek istediği İtalyan stoper Acerbi, sarı kırmızılıların eski hocası Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'e transfer olabilir. Oyuncunun menajeri Carpeggiani de yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:44
Galatasaray'ın transfer listesinde olan İtalyan oyuncu Acerbi, Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'le görüşmelere başladı.
Sarı kırmızılıların eski antrenörlüğünü yapan Mancini'nin bu transfer için istekli olduğu ifade edilirken Rus ekibinin 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
Acerbi'nin menajeri Carpeggiani de oyuncunun Zenit'e gitme ihtimali hakkında olumlu ifadeler kullandı;
- "Zenit, Acerbi'yi istiyor bu konuda anlatabileceğim daha fazla bir şey yok. Francesco, Devler Ligi'ni kazanmak isteyen üst düzey bir futbolcu. Zenit de böyle vizyonda bir kulüp. Bu yüzden Zenit'e gitme ihtimali var. Ama hala Sassuolo ile sözleşmesi var. Transfer, tüm koşulların yerine gelmesini gerektiren bir şey"