Robert Pattinson müslüman mı oldu?

“Alacakaranlık” filmiyle adını duyuran oyuncunun, Müslümanlık ve İslamiyet hakkında New York Times’a verdiği belirtilen bir röportaja dayandırılan iddiada Pattinson, 2010 yılında Los Angeles’ta gezerken gördüğü bir camiye girdiğini ve hayatının değiştiğini ifade ediyor.

Ayrıca röportajda Pattinson’un camiden çıktıktan sonra İngilizce bir Kur’an aldığı da belirtiliyor. Pattinson son olarak röportajda konuyla ilgili olarak daha fazla açıklama yapmasının Pattinson’un menajeri tarafından yasaklandığını da söylüyor.

TGRT Haber’in resmi Facebook sayfasında da bir videoyla duyurulan haber, yaklaşık 2 bin kullanıcı tarafından beğenildi ve 40 bin görüntülenme sayısına ulaştı.

İddia 2012 yılında yazılmış bir blog yazısından



Ancak, Pattinson’un New York Times’a verdiği bir röportajda Müslüman olduğunu açıkladığı iddiası doğru değil. Bir süredir internette dolaşan iddia 23 Ağustos 2012 yılında yazılmış bir blog yazısına dayanıyor. Haberde kullanılan cümlelerin “Robert Pattinson Converts to Islam” başlıklı blog yazısında yer aldığını görmek mümkün. Röportajın ise “HusaghNews” tarafından çok para verilerek gizlice yapıldığı belirtiliyor. Ancak internette böyle bir ajans bulunmuyor ve “HusaghNews” ismi aslında blogun ismi olarak dikkati çekiyor. Ayrıca söz konusu blogun iddianın ortaya atıldığı yazıdan başka bir içerik paylaşmadığı da fark edilebiliyor.

New York Times’ın internet sitesinde Pattinson hakkında arama yapıldığında 29 Mayıs 2017 tarihli bir röportaja ulaşılabiliyor ancak röportaj incelendiğinde İslam ve Müslümanlıkla ilgili herhangi bir şeye rastlanmıyor.

Kaynak: Teyit.org