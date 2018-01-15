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Robert koleji’nin başörtü düşmanlığı

LGBT organizasyonuyla gündeme gelen ve soruşturma geçiren Amerika kökenli Robert Koleji’nde ayrımcılık diz boyu... Türkiye’de faaliyet gösteren, ülkemizin eğitim-öğretim kurallarına tabi olan Robert’te, 2014 yılında sonlandırılan 28 Şubat zihniyeti ürünü başörtüsü yasağı hâlâ devam ediyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 04:13
Robert koleji’nin başörtü düşmanlığı

"Eşcinsellik haftası" adı altında rezil programlar düzenlediği deşifre olan ve soruşturma geçiren Robert Koleji’nde şimdi de ayrımcılık skandalı patlak verdi. 28 Şubat darbecilerinin ürünü olan eğitim-öğretim kurumlarındaki başörtüsü yasağının AK Parti iktidarı döneminde tarihe karışmasına rağmen Robert Koleji’nde tesettüre ve tesettürlülere yasak uygulandığı ortaya çıktı.

2018’DE 28 ŞUBAT KAFASI

1863’ten bu yana Türkiye’de faaliyet yürüten, kuruluş sürecinde papaz okulu olarak görev yaptığı öne sürülen Amerikan Robert Koleji’nin başörtüsü yasağı, kurumun yayınladığı “öğrenci kıyafet kuralları”na yansımış durumda. Kolejin “webportal.robcol.k12.tr” uzantılı resmi internet sitesinde yer alan kıyafet kurallarında başörtüsü yasağı açıkça belirtiliyor.

“Öğrenciler, dikkatlerini derse vermelerini engellemeyen, temiz, düzenli, ölçülü kıyafetler giymelidir. Kıyafetler ne fazla bol, ne de fazla dar olmalıdır” cümlesiyle başlayan kurallar silsilesinin giyim bölümünde öğrenciler yasakçı kafayla karşılaşıyor. Kıyafet kuralı olarak uygulanan başörtüsü yasağı şu ifadelerle duyuruluyor: “Kızlar için: Okulda eşarp takılamaz.”

Çağ dışı yasağa uymayanlarla ilgili de Amerikan Özel Robert Lisesi’nin sert bir yaptırımı var.

ÖRTÜYLE GELEN EVİNE DÖNER!

Kıyafet Kuralları’nda eşarp yasağının hemen altındaki maddede, tesettürlü şekilde okula gelenlerin içeri alınmayacağı ve evlerine geri gönderileceği vurgulanıyor. Robert’in kuralında, “Kurallara uymayan kılıkta okula gelen öğrenci, kıyafetini okulda düzeltemezse eve gönderilir” deniliyor. Robert Koleji’nin 47 farklı ilden toplam 1042 öğrencisi bulunuyor. Diyarbakır, Konya, Trabzon, Samsun, Tunceli, Denizli, Aksaray, Sivas, Iğdır, Kayseri gibi şehirlerden onlarca öğrencisi bulunan Robert Koleji’nin yasakçı uygulaması, öğretim için kilometrelerce yol gelmiş olan talebeleri sokakta bırakmak olarak değerlendiriliyor.

MEB’İ TAKMIYORLAR

Ortaöğretim kurumlarında 2014 yılında kaldırılmasına rağmen Robert’te hala uygulanan tesettür yasağı, kılık kıyafet mevzuatının çiğnenmesi olarak yorumlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Eylül 2014’te ortaokul ve liselerde uygulanan başörtüsü yasağına son vermişti. 28 Şubat sürecinde darbeci zorbaların kılık kıyafet yönetmeliğine eklediği ‘baş açık olmalıdır’ ibaresi kaldırmıştı. “Robert Türkiye’ye bağlı değil mi?” sorusuna yol açan skandal yasakla ilgili MEB’in harekete geçmesi bekleniyor.

İŞTE SKANDAL YÖNETMELİK

Türkiye’nin dört bir yanında binin üzerinde öğrenciyi barındırdığını gururla Türkiye haritası üzerine yansıtan Robert Koleji’nin aynı hassasiyeti değerlerimize karşı göstermediği ortaya çıktı. Kolejin sitesinde “Okulda eşarp takılamaz” kuralı yazılıyor.

Sapkınlara özel program

Amerikan Robert Koleji daha önce de sapkınlara yönelik LGBT organizasyonuyla gündeme gelmişti. Robert Koleji, 27-31 Mart 2017 tarihlerini “Gay ve Eşcinsel Haftası” olarak belirlemiş ve lise öğrencilerine hafta boyunca film, kitap ve yarışmalarla eşcinsellik sapkınlığını aktarmıştı. Akit, rezaleti 31 Mart 2017’de “Robert Koleji’nde sapkınlık” haberiyle deşifre etmiş, ardından Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB’in talimatıyla Robert Koleji’ndeki sapkın faaliyetlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 04:13
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