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Robben'den flaş Cenk Tosun açıklaması

Bayern Münih'in yıldızı Arjen Robben Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinden değerlendirmelerde bulundu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 01:37
Robben'den flaş Cenk Tosun açıklaması

Alman basınına verdiği röportajında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları maçı da değerlendiren Robben, siyah-beyazlıların olağanüstü işler yaptığını söyledi.

Beşiktaş eşleşmesinin sorulması üzerine Hollandalı yıldız, ''Beşiktaş eşleşmesi gerçekten zor. Birçok rakibimiz hakkında önemli şeyler biliyoruz ama Beşiktaş için bu geçerli değil. Beşiktaş son dönemde olağanüstü işler yapıyor. Türkiye'nin son şampiyonları, ayrıca zor bir gruptan son maça kalmadan çıktılar'' ifadelerini kullandı.

"Cenk, Everton'a gitti ama Beşiktaş hala güçlü"

Robben, Cenk Tosun'un Everton'a satılmasına rağmen Beşiktaş'ın hala güçlü bir takım olduğunu da dile getirdi.

Robben, Heynckes ile çok iyi bir hava yakaladıklarını da söylerken, ''Son dönemde nasıl bir hava yakaladığımızı ve aldığımız sonuçları herkes görüyor. Ritmimizi korumalıyız. Bu bizim Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de şansımızı arttırıyor'' dedi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 01:37
  1. Robben
  2. Cenk Tosun
  3. Everton
  4. Bayern Münih
  5. Beşiktaş
  6. Şampiyonlar Ligi

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