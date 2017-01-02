Robben: Bayern'e gitmek kariyerimin en zor kararıydı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Arjen Robben kariyeri ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.



Yıldız oyuncu Bayern Münih'e transfer olduğu 2009 yaz transfer dönemi bunu geriye bir adım olarak gördüğünü söyledi ve şunları ifade etti:

"Bayern Münih o zamanlar bugünkü gibi elit kategoride değildi. O yüzden Real Madrid'den gitmenin geriye bir adım olduğunu düşündüm. O dönem Florentino Perez başkan olmuştu. Takıma Ronaldo, Kaka, Benzema ve Xabi Alonso gibi isimler transfer edilmişti. Bana gelip eğer gidersem kulübün benim transferimden çok para kazanacağını söylediler. Sezona iyi bir başlangıç yapmıştım ama süre alma şansım kalmamıştı. Bayern'e gitmek kariyerimin en zor kararıydı. Fakat şimdi Bayern'in gerçek bir oyuncusuyum ve burada 8. sezonum. Takımın önemli bir parçası haline geldim."