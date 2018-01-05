Rizeli mucit geliştirdi, Bakan Fakıbaba denedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba bir dizi incelemelerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Rize'ye geldi.

Her zaman olduğu gibi sabah namazı ile birlikte mesaiye başlayan Bakan Fakıbaba'ya Rize Milletvekili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik ederken, ikili sabah namazını Şeyh Camisi'nde kıldıktan sonra bir restoranda kahvaltı etti. Bakanlar ardından yaya olarak Valiliğe geçtiler.

Yaya olarak yürüyen ikiliden Karayolları'nda çalışan bir grup işçi yardım isteyerek "Yıl boyu taş örüyoruz. Bizler taşeron kapsamı dışında tutulduk. Yıl boyu çalışıyoruz ancak kadro hakkımız yok, bu haktan bizler de yararlanmak istiyoruz" dediler.

RİZELİ MUCİT GELİŞTİRDİ



Esnaf ziyareti sırasında kavurma satan bir iş yerinin önünde caddede vatandaşlar ile birlikte oturan bakanlar Rize simidi ile birlikte kavurma ve bal yediler. Bakan Fakıbaba "Simidin ismini duydum, insanı dinç tutar ancak yemek şimdi kısmet oldu" dedi. Sohbet sırasında Rizeli girişimci Habip Koçal kendi icadı olan ve baldan yaptığı "Andon" isimli boğaz spreyini Bakan Fakıbaba'ya tanıttı.

Bakan Fakibaba esnaf ziyaretinin ardından Rize Valililiği'ne geçerek burada ilk olarak şeref defterini imzaladı. Vali Erdoğan Bektaş'tan ilin sorunları hakkında bilgi alan Bakan Fakıbaba "Rize'ye ilk kez geliyorum. Çeşitli konular için buradayız, Rize güzel bir il ve insanları çok sıcak, Rize'de olmaktan mutluyum" dedi.