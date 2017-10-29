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Rize'deki selde kayboldu, Gürcistan'da bulundu

Rize’de 16 ekim günü şiddetli yağışlar sonrası dalgalara kapılarak denizde kaybolan Erol Çabuk'un cansız bedeni Batum sahilinde bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 21:51
Rize'deki selde kayboldu, Gürcistan'da bulundu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan Erol Çabuk (53) 16 Ekim günü Çağlayan Deresi’nin şiddetli yağış sebebiyle debisinin yükselmesi üzerine derenin kütük ve odunlar getirmiş olabileceğini söyleyerek evden ayrılmış derenin denize döküldüğü sahile gitmiş ve derenin getirdiği bir kütüğü almaya çalışırken gelen dev dalganın etkisi ile sulara kapılarak gözden kaybolmuştu.

Çabuk’u arama çalışmaları 12 gün boyunca sahil boyunca hem karadan hem havadan Sahil Güvenlik helikopteri ile hem de denizde botlarla ve balık adamlarla devam etti.

Günlerdir aranan şahsı arama çalışmaları devam ederken ve umutlar tükenmek üzereyken Türkiye-Gürcistan sınırının öbür yanından 64 km uzaklıktan sahilde bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi geldi. Gürcü yetkililer, teşhis için cesedin fotoğrafını Rize’ye gönderdi. Cesedin fotoğrafı, kayıp Çabuk'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına gösterilirken, tanınmayacak halde olan ve boynuna takılı kolyeden teşhis edilen cenazenin Çabuk'a ait olduğunu belirleyen yakınları, cenazeyi almak üzere Batum'a gitti.

Çabuk'un cansız bedeninin denizdeki akıntıyla 64 kilometre uzaklıktaki Batum sahiline kadar sürüklendiği anlaşıldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:51
  1. erol çabuk
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