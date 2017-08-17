Rize'de turistik şelale şiddetli yağmur sonrası bu hale geldi
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi'nden, il genelinde devam eden şiddetli yağmur nedeniyle çamur aktı.17 Ağustos 2017 Perşembe 09:55
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ağaran Şelalesi'nden, şiddetli yağmur nedeniyle adeta çamur aktı.
Geçtiğimiz gün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış Ağaran Şelalesi'nden çamur akmasına sebep oldu.
Şelale çevresindeki tesislerde bulunanlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.