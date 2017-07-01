Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Okan Arıcan (19) yönetimindeki 53 DB 305 plakalı araç, merkeze bağlı Zincirli Köprü taşocağı mevkiinde yola çıkan yavru köpeklere çarpmamak için dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Arıcan ile Bülent Paliç (20) yaralandı. Rize Recep Tayyip Erdoğan Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Okan Arıcan yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.