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Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Hemşin Ortaköy mahallesinden Hemşin ilçe merkezine gitmekte olan Oral Muslu idaresindeki 53 HK 862 plakalı otomobil Sırt mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Oral Muslu olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Fuat Yeğen de ağır yaralanarak Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:16
  1. Rize
  2. Hemşin
  3. Ortaköy
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