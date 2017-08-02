Rize’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Hemşin Ortaköy mahallesinden Hemşin ilçe merkezine gitmekte olan Oral Muslu idaresindeki 53 HK 862 plakalı otomobil Sırt mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Oral Muslu olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Fuat Yeğen de ağır yaralanarak Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.