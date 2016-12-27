Cloudflare

Rize'de skandal soruşturma!

Rize’de sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal'e hakaret ettikleri iddia edilen iki kişi hakkında skandal bir soruşturma başlatıldı.

Rize'de skandal soruşturma!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:42
Bu haber 39.546 kez okundu

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan taşınan Mustafa Kemal heykelinin bulunduğu platformun üzerine çıkarak Atatürk heykelini andıran bir duruş ile fotoğraf çektirip bu fotoğrafı “aha yeni atanız” şeklinde sosyal medya hesabında paylaşan M.K ve aynı paylaşımı kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşan A.B hakkında Rize Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Mustafa Kemal aleyhinde işlenen suçlar kapsamında “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçlaması iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

M.K ve A.B soruşturma üzerine gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada fotoğrafı çekip paylaşan kişilerin Rize Belediyesi personeli olmadıkları belirtildi.

 
EtiketlerRize BelediyesiMustafa Kemal heykeli
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Serkan

Neresi skandal mış.çok doğru bir soruşturma olup bu zavallı mahlukat hattını kanun yoluyla bildirmek gerek. İşinize gelmeyince skandal oldu değilmi

Cevapla

Türkiye laiktir laik kalacak

MUSTAFA KEMAL İN ASKERLERIYIZ CATLAYIN 

Cevapla

Ali

Demokrasi ise halk istemiyosa siz be karışıyonuz.rizeliler istemiyosa kimseye zorla heykeli koymaya çalışamazsın.

Cevapla

islam dusmani kemalisler

musluman turk milletine resmen hakaret edildi m.kamall le nasilmi musluman turk milleti asla hic bir zorlugun hic bir baskinin ve hic bir baska milletlerin kanunlariyla yasayamaz ezilemez ezdirmeyiz ama ataputla bunu yaptilar ilk once o anit kabir yikilmali ne o oyle yonan tapinagi gibi veya yahoda tapinagi gibi turke yarasir bir anit kabir yapin hemm biz onun bunun etkisi altinda kurallari ve kanunlari altinda yasayamayiz dedim ama yaklasik 100 yildir yasattilar m.kamall sayesinde ithal edilen kanunlar asla ve asla musluman turk milletine ait degildir frenklerin demkrasi adi altinda dunyayi..

Cevapla

seren çetin

eğitimsizlik cahillikbu işteilkokul mezunurize belediyesi iştene beklenirçalışanlarıbirdekabul etmiyoryaptıklarısuçuzaten 1 hatalarını kabuletselerhep haklılarhep mağdurlarböyle devam

Cevapla

baybars

Adi ahmet mehmet olupta kamalin actigi yolun takipcisi nekadar kafir varsa adi joni olup misluman olan bir okadar musluman var adin mehmet olsa neyazar ruhun jonilesmisse hicbir ise yaramaz

Cevapla

seyit

Atatürk olmasaydi olmayacak olan tek sey bu kadar hain. Bunlari gördükceyunanin denize döküldügüne inanmiyorum =D Ayrica adiniz coni olurdu diyenler zaten almanyaya kacip john dündar ingiltereye kacip richard amerikaya kacip conilerede ölümüne itata ediyorlar. =D Anlayanlara.

Cevapla

Allah u ekber

Rizeli kardeşim put a öenek olma allah korusun dinden çıkarsın.ezanı susturan arapça alfabeyi kaldıran alimleri asan fotel takmadı diye insanları dar ağacına götüren azerbaycanı ruslara satan kazım karabekiri asanBEDÜÜZZAMAN HZLERİNİ SÜRGÜNLERE YOLLAYAN ŞU İNGİLİZ BOZMASI DEĞİL Mİ.MÜSLÜMANLAR YILLARDIR BİR PUTUN KARŞISINDA HAZIR OLDA DURSUN.NASIL KURTULUŞA ERECEK BU MÜSLÜMANLAR.yav allah aşkına şu yezidin lafını bile etmeyin şekerim yükseliyo.

Cevapla

DAES Kopeklerine

Sizin burda isiniz yok .. Suriye'ye gidin ..

Cevapla

Ayhan

@ Kara kardesim siz su sacmaliktan nezaman vazgececeksiniz malmisin nesin ataput olmayinca ismin john olacakmis sana bunu ogreten kisiye yaziklar olsun tek bildiginiz bu sizin gibi mallar yuzunden bir yere varilmiyor MAL GELDINIZ MAL GIDIYORSUNUZ

Cevapla

Selim dağ

Kendini medeni zanneden kemalistler hindulardan daha yobaz.Ne o kuzey kore gibi.Dünya bize gülüyor.Kişiye özel kanun mu olurmuş.Zorla sevgi olmaz.Zorbalık yapmayın.Allaha inanmayanı hoş göreceksin kamali sevmeyeni bir bardak suda boğmaya çalışacaksın.Bir de olmasaydı olmazdık diyen salaklar var ki evlere şenlik.Aslında bunlar aciz insanlar.Vatana millete faydası olmayan bir proje üretemeyen insanların Kamalın arkasina sığınarak kendilerini bir halt sanan zavallılar.Kamal paşa kalksa ilk bunları kılıçdan geçirir.

Cevapla

T12345

Atatürk olmasaydı olmazdınız diye vahimi geldi birilerine?

Cevapla

rizeli

bu ateist Kemalist ALLAH a imana vatana müslümanlara kudurmus köpekler gibi saldiriyorlar .simdi bir Garip isci cikmis bir selfi cekmisbir puticin kuduruyorlar ne var Burda.bu ateist divsirmeler hak veriyorum davalarina sahip cikiyorlar.biz müslümanlar mukaddesimize köpekler gibi saldiranlarakarsi duramiyoruz.insanlah 15 temmuz aksami gibi ALLAHimiza dinimize vatanimiza bayragimiza saldiran bu hainlerle sus pus olmamayi dilerim rabbimden

Cevapla

Hakan

Putperest lik devam ettikçe bu ulkede huzur olmaz yiğitlerimize sorusturma hakaret ayyaslara ovgu alkış tutuldukça bu millet iflah olmaz.allah zalimlere hidayet etmez

Cevapla

Kara

Yorumcu Arkadaslar. Ataturk olmasaydi sizlerin adiniz münir olmazdi. Joni olurdu. Ama sizlerede Bu yakisir.

Cevapla

Dinay yakut

Boylesini asacaksin.kemiklerini bunun gibilerle gurur duyanlara

Cevapla

cemaleddin

Zavalli sen canlisin. Onlar ruhsuz ve cansiz kisiye tapinmaya alismislar. Tabiki seni iyibir islah edeceklerdir. Sen kim oluyorsundao tapinan kisinin yerine geciyorsun. Hz. Ibrahim ve Musa gibi kovulursun..

Cevapla

Atilla Alamaz

SONER AZAK,SON NERESİNDE FRAVUNDA İMAN ETTI,ALLAHIN AYETLERİNİ ALAYA ALAN MUNAFIK ATATÜRKÜ illede MÜSLÜMANDI DIYE MİLLETE YUTTURMAYA KALMAYIN. ATATÜRK MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE ZULM ETMİŞTİR, BU BİR HAKARET DEYİL TESPİTTİR.

Cevapla

Ayhan

Munir bey agziniza saglik benim dusunduklerimi yazmissiniz hahahah

Cevapla

Real

Onca teröristleri görmezler ama bunlari kacirmazlar alcak putperestler

Cevapla

ahmet

Münir kardesimiz hiç kimseyi tekfir etmedi ki... bazi insan ve kesimleri hainlikle suçladi... hepsi bu. Sen rahat kardesim... hainliklerine gelince, insallah itirirazin yoktur...

Cevapla

no name

ataturkun manevi hatirasina 

Cevapla

Asil Hain kim ?

Sen ne hakla kufrediyorsunGazi Mustafa KemalAtaturk'e .. Eger DAES militani isen gitonlarin yanina ..

Cevapla

Sukriye

Ataturk'e hain mi dedin, 

Cevapla

Soner azak

Sende daeşli gibi herkese kafir diyorsun. Allah korusun son nefesinde inançlı gittiyse o söz sana dönebilir. Sen sevmesende geçmiş cumhurbaşkanına şuan edilemeyeceği gibi hakaret edilemez.

Cevapla

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Öldürülen terörist bakın kim çıktı!Öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen teröristlerden ele…

Şener Şen'e linç girişimiŞener Şen'e linç girişimi

Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne layık…

Hakkari için önemli karar!Hakkari için önemli karar!

Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı…

PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu askere sığındı!

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik…

6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi6,2 milyar dolarlık sektör rotasını Amerika'ya çevirdi

2016 yılını 6,2 milyar dolar ihracat ile tamamlamayı öngören demir…

Şehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşımŞehit Kaymakam Safitürk'ün eşinden yürek burkan paylaşım

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'ün sosyal…

30 Aralık 2016 tatil mi?30 Aralık 2016 tatil mi?

1 Ocak 2017 tarihinde resmi tatil olacak mı sorusuna takvim…

“Halep, kanayan yaramız”“Halep, kanayan yaramız”

Halep acımız, Halep gözyaşımız, Halep utancımız, Halep vicdan yaramızıdır.

Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...Gökyüzü'nden bir el uzandı Halep'e...

Dünyanın sessiz kaldığı Halep zulmüne her zaman olduğu gibi Türkiye…