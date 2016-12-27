Rize'de skandal soruşturma!

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Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan taşınan Mustafa Kemal heykelinin bulunduğu platformun üzerine çıkarak Atatürk heykelini andıran bir duruş ile fotoğraf çektirip bu fotoğrafı “aha yeni atanız” şeklinde sosyal medya hesabında paylaşan M.K ve aynı paylaşımı kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşan A.B hakkında Rize Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Mustafa Kemal aleyhinde işlenen suçlar kapsamında “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçlaması iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

M.K ve A.B soruşturma üzerine gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada fotoğrafı çekip paylaşan kişilerin Rize Belediyesi personeli olmadıkları belirtildi.