Rize'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Portakallık Mahallesi'ndeki bir tamirhanede otomobilinin bakımını yaptıran Önder Kocaman'a kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Ağır yaralanan Kocaman, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.

Kocaman'ın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinden kaçarken kullanılan otomobilin bir tır parkında terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.