Rize'de kamyonet yayalara çarptı: 3 kişi öldü

E.A. yönetimindeki 34 RE 9144 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Tevfik Özyanık (53), kızı Fethiye (46) ve torunu Nihal Özyanık (27) ağır yaralandı.

Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.