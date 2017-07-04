Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rize'de kamyonet yayalara çarptı: 3 kişi öldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, kamyonetin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

04 Temmuz 2017 Salı 11:05
Rize'de kamyonet yayalara çarptı: 3 kişi öldü

E.A. yönetimindeki 34 RE 9144 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Tevfik Özyanık (53), kızı Fethiye (46) ve torunu Nihal Özyanık (27) ağır yaralandı.

Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:05
  1. Kamyonet yayalara çarptı
  2. Rİze
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
    1. İşte FETÖ'nün 15 Temmuz müdürleri
    2. Tren anne ve çocuğuna çarptı!
    3. Bir şarjör mermiyi 3 saniyede..
    4. 'Fenerbahçe tüm zamanların en iyisini..
    5. Bel fıtığı tedavisinde son nokta!
    6. Turistlerin valizinden çıkanlar şok..
    7. Zonguldak'ta FETÖ'den şüpheliler..
    8. 8 trilyon dolarlık kervan geliyor! Tam..
    9. Bu hamama giren terlemiyor, aksine..
    10. Yakıt tankeri böyle patladı!
    11. Dinmeyen acı: Başbağlar Katliamı
    12. Bakan Işık açıkladı! 6 kişi görevden..
    13. "Çocuğum yemek yemiyor" diyorsanız...
    14. Kütahya'da telefon dolandırıcısına..
    15. Kameni'nin dikkat çeken istatistikleri
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Öfkeli boğa sahibini öldürdü!
    18. İşte terör örgütünün silahları
    19. Hurda parçalarla traktör yaptı
    20. İran'ın asıl derdi Türkiye! Su..
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün
    2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15 derece düşürün