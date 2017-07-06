Rize’de intihar

Tophane mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayanMustafa Çelik, bugün odasına kapanarak saatlerce dışarı çıkmadı. Durumdan şüphelenen ailesi Mustafa’nın odasına saat 19.00 sıralarındagirdiğinde evlatlarının cansız bedeni ile karşılaştı. Tarım ilacıyla intihar ettiği iddia edilen Mustafa Çelik’in cesedi otopsi için Trabzon’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.