Rize’de intihar
Rize’nin Tophane mahallesinde 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, tarım ilacı içerek intihar etti.06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
Tophane mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayanMustafa Çelik, bugün odasına kapanarak saatlerce dışarı çıkmadı. Durumdan şüphelenen ailesi Mustafa’nın odasına saat 19.00 sıralarındagirdiğinde evlatlarının cansız bedeni ile karşılaştı. Tarım ilacıyla intihar ettiği iddia edilen Mustafa Çelik’in cesedi otopsi için Trabzon’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.