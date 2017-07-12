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Rize'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Rize'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:48
Rize'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen M.K. ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiası ile hakkında gözaltı kararı verilen A.Ö'nün adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, telefon ve bilgisayarlarına el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:48
  1. Cumhuriyet Başsavcılığı
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