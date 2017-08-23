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Rize'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, ehliyetsiz sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:06
Rize'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yaşı küçük olduğu için ehliyeti bulunmayan E.K. (16) idaresindeki 53 DL 507 plakalı otomobil, merkeze bağlı Pazarköy mevkisinde dereye devrildi.

Kazada, Özkan K. (15) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü E.K. ile Buğrahan K. (14), Ceyhun K. (16) ve Yunus K. (13) Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Buğrahan K, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşı küçük sürücünün, otomobili babasından izinsiz aldığı ve akrabalarıyla gezmeye çıktığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:06
  1. Rize
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