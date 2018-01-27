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Rıza Sarraf’ın yeni adresi ortaya çıktı
ABD’de yargılandığı davada başsavcılıkla işbirliği yapan Sarraf’ın yeni adresi belli oldu
27 Ocak 2018 Cumartesi 10:19
Sarraf'ın New York yakınlarındaki Westchester Cezaevi'nde olduğu ortaya çıktı.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 10:19
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