Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. Milli güreşçimiz kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.22 Ağustos 2017 Salı 22:36
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde mücadele eden Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi, finale karşılaştığı Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek dünya şampiyonu oldu.
Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar altın madalya kazanmıştı.