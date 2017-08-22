Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. Milli güreşçimiz kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

22 Ağustos 2017 Salı 22:36
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde mücadele eden Rıza Kayaalp altın madalya kazandı. 130 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi, finale karşılaştığı Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar altın madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 22:36
  1. heiki nabi
  2. rıza kayaalp
  3. Dünya Güreş Şampiyonası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Ürdün'den ortak bildiri!
    1. Türkiye ve Ürdün'den ortak bildiri!
    2. Hama'da hava saldırısı: 50 ölü!
    3. Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
    4. ABD'den Mısır'a soğuk duş!
    5. Alarm! Beyaz Saray giriş çıkışlara..
    6. Avrupa'daki saldırıların arkasında..
    7. Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    8. Ünal: Gülen zavallı bir şarlatan
    9. Bartın Kurucaşile'de sel
    10. Bazı bağırsak mikropları beyinle..
    11. Alman bakandan Avrupa ülkelerine..
    12. Hatay'da 1 YPG'li enselendi
    13. Burun ameliyatı sonrası öldü!
    14. İşte tarihi maçın ilk 11'leri!
    15. ABD'nin kuşatması Türkiye'nin 'Fırat..
    16. Mahkeme başkanı FETÖ'cünün şovuna izin..
    17. Türkiye'den Merkel'e cevap!
    18. ABD'nin hedef gösterdiği Pakistan'a..
    19. Ermenistan'dan küstah 'Türkiye'..
    20. İlginç öneri: Beni örnek almayın!
    ‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor
    ‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı
    Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı
    Koray Aydın: Hayatımın en zor açıklaması!
    Koray Aydın: Hayatımın en zor açıklaması!