Rıza Çalımbay'dan sürpriz ilk 11!
Süper Lig'de Atiker Konyaspor - Trabzonspor karşılaşıyor.21 Ocak 2018 Pazar 13:07
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İşte ilk 11'ler:
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Moke, Vedat, Milosevic, Ömer Ali, Yatabare.
Trabzonspor: Onur, Hubocan, Durica, Novak, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, N'Doye, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz