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Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada Fenerbahçe karşısında kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi

23 Ocak 2018 Salı 13:19
Rıza Çalımbay'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının önemini bildiklerini ifade ederek, "Hem bizim hem de camia için önemli ve kritik bir maç. Yukarıyı hedefliyorsak, bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe de bayağı toparlandı. Oyuncularımızdan beklediğimiz belli. Oyuncularımın neyi var neyi yok ortaya koymaları, herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Benim takımım bunu başaracak güçte bir ekip. Son maça bakmayın, son dakikada tesadüfi bir gol oldu. O gol olmasa 3 puanla ayrılacaktık." diye konuştu.

'Yukarı gitmek için kazanmamız lazım'

Sahalarında taraftarlarının desteğiyle güzel işler yaptıklarını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: "Önemli olan şimdi bunları değerlendirmek. Fenerbahçe maçı bizim için şans. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Yukarıya gitmek için en iyi yol burası. Bu maçı kazandığımız zaman çok iyi yere geleceğimize inanıyoruz. Kazanırsak yolumuz açılacak. Hepimiz için çok önemli bir maç. Taraftarımızın sakin bir şekilde bir saniye kopmadan desteğine ihtiyacımız var. Ne olursa olsun hiçbir gerilime izin vermeden soğukkanlı bir şekilde maçı oynamamız gerekiyor."

'Herkesten olumlu destek bekliyoruz'

Çalımbay, takıma herkesten destek beklediğini dile getirerek, "Camianın, insanların desteklemesi çok önemli. İnsanların bu takıma hak vermesi, sonuna kadar destek olması gerekiyor. Tabii ki eleştiriler olacak ama bunların yapıcı olması gerekiyor. Tarihi bir maça çıkacağız. Herkesten olumlu destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 13:19
  1. Rıza Çalımbay
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