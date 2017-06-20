Rıza Çalımbay'dan flaş Emre Mor açıklaması!

Rıza Çalımbay'ın Radyospor'a yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

Veli Kavlak ile ilgili bir girişimimiz yok

"Şu anda transfer için Antalya’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jeremy Menez bugün gelecek. Veli Kavlak ile ilgili bir girişimimiz yok. Biz o bölgeye bir transfer düşünmüyoruz. O bölge oldukça yoğun. O bölgeyi biraz boşaltabilirsek bir oyuncu alabilir. Bu sebeple böyle bir girişimimiz yok. Sadece Veli ile değil herhangi bir oyuncu ile görüşmedik orta saha bölgesi için"

Casillas ile ilgili bir görüşmemiz kesinlikle olmadı

"Kaleci bölgesi için arayışlarımız devam ediyor. Kimseyle anlaşamadık ama birkaç tane kaleci ile görüşmelerimiz sürüyor. Yönetim ile beraber 1 hafta içinde bu transfer hakkında karar vereceğiz. Kaleci transferimiz büyük ihtimalle yabancı olacak. Iker Casillas’ görüştüğümüz oyuncular arasında yok. Casillas ile ilgili bir görüşmemiz kesinlikle olmadı"

Emre Mor transferiyle çok uğraştık ama...

"Transfer döneminde 3-4 kaliteli isim alıp, 2-3 tane de genç, geleceğe yönelik futbolcu almayı planlıyoruz ve bu transferlerden sonra transfer sezonunu kapatacağız.

Emre Mor transferiyle çok uğraştık ama ne yazık ki istediğim ortam ve şartlar olmadı. Her türlü problemler oluştu ve bu sebeple üstünde fazla durmadık"

Boffin gündemimizde

"Eskişehirspor’da forma giyen Boffin gündemimizde var. Bundesliga’da Hamburg’un kalecisi Rene Adler var ama bu oyuncunun da çok talibi var. Teklif sunduk bekliyoruz. Bu 2 ismin dışında bir oyuncu daha var. Basında da bu tür haberler çıkıyor ama biraz öncede söylediğim gibi net bir şekilde görüşülmedi. Bugünden itibaren görüşülecek ve 1hafta içerisinde de çözüme kavuşacak."

Sosa gelecek mi? Hakan Balta gündemde mi?

"Jose Sosa ilgilendiğimiz bir futbolcuydu. Kendisiyle çok ilgilendik. Şuan beklemedeyiz. Kolay bir süreç değil bu transferin süreci. Bizim transfere ihtiyacımız olan yerler var. Orayı doldurmaya çalışıyoruz. Sosa’yı transfer etmek de kolay bir iş değil. Sosa Milan’ın oyuncusu. Bu sebeple almak çok zor. Bunu kulüptekiler de biliyor ama bakacağız.

Hakan Balta ile görüşmemiz olmadı"

Sakıb Aytaç ile ilgili bir transfer durumu yok

"Biz savunma bölgesine genç bir transfer yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim o bölgede oynayan oyuncularımız var. Takımdaki gibi oyuncular alırsak Hakan Balta gibi, o zaman o bölgede çok kalabalık oluşuyor. Dengeleri ve takımı kurmak bozmamaya çalışıyoruz. Hem maddi açıdan hem de kadro açısından dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Sakıb Aytaç ile ilgili bir transfer durumu yok. Zaten bizim Sakıb’ı öyle verme şansımız yok. Elimizde başka sol bek bulunmuyor"