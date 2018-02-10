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Rıza Çalımbay'dan çarpıcı açıklamalar! 'Kazanmaya gelmiştik ama olmuyor, yapamıyoruz'

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:48
Rıza Çalımbay'dan çarpıcı açıklamalar! 'Kazanmaya gelmiştik ama olmuyor, yapamıyoruz'

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, üst üste ikinci maç golsüz berabere kalmalarının ardından konuştu.

Gençlerbirliği maçında şanssızlık yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, ''Bu maç, istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda bazı pozisyonlarımız vardı ama ikinci yarı bocaladık. Biraz riske girdik, şans da geldi. Penaltı kazandık. Arkadaşımız çok iyi bir penaltıcı ama şanssızlık yaşadı. Kaleci, penaltıyı da kurtardı. Yapacak bir şey yok. Artık kazanma zamanı geldi. Yapacak bir şey yok. Buraya da kazanmak için gelmiştik, beraberlik düşünmemiştik. Olmuyor ama yapamıyoruz, gol yollarında sorunlar yaşıyoruz'' dedi.

''DEVRE ARASI BİR ŞEYLER İSTEMİŞTİK''

Devre arası transfer döneminde istediği isimleri alamadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, ''Benim elimde bir kadro var. Bu kadro ile devam ediyor. Devre arası tabii bir şeyler istedik biz. Olmadı ama. Elimizdeki oyuncular, kapasitelerinin üzerine çıkabilirse güzel şeyler olabilir. Daha 13 maçımız var. Daha iyi yerlere gideceğiz inşallah. Zor maçlarımız, güzel maçlarımız var. Bugün penaltıyı atabilseydik her şey daha farklı olacaktı. Taraftar, bu takıma destek versin'' şeklinde konuştu.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:48
  1. Rıza Çalımbay
  2. Trabzonspor
  3. Gençlerbirliği

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