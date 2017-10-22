Rıza Çalımbay: 'Yapacak bir şey yok'

Trabzonspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası şöyle konuştu:

Rıza Çalımbay, “Göreve başlayalı iki gün oldu. Amacımız ilk maçımızı kazanmaktı. Bu düşünceyle Malatya’ya geldik. Bugün güzel bir stadyum ve atmosfer vardı. Güzel de bir maç oluyordu. Ancak 10 kişi kalmamız bizim için dezavantaj oldu. Bu kart sonrası hamle yapma şansımız kalmadı. İlk yarıda memnun kalmadığımız oyuncular vardı. Şansızlıkla kendi kalemize attığımız gol bizim için ekstra dezavantaj oldu. İkinci yarıya ise 10 kişi olmamıza rağmen daha dengeli başladık. Çok iyi pozisyonlar bulduk. En azından bir tanesini atabilseydik bu maç daha farklı olabilirdi.

Biz iki günlük antrenmanla maça çıktık. Bu maçta bazı arkadaşlarımızın hazır olmadığını gördük. Hazırlık dönemi geçirmedikleri için istedikleri verimi veremediklerini anladık. Belli bir süremiz olsaydı bu maça daha iyi, daha farklı bir şekilde çıkabilirdik. Yapacak bir şey yok. Önümüzde bir kupa maçımız var. Bu benim için bir şans. Oynamayan arkadaşlarımızı da görme imkanım olacak. Hem kupa maçı hem de Galatasaray maçı bizim için çok önemli ve çok kritik müsabakalar. İki maçı da iyi bir şekilde bitirmek için tüm gayretimizi göstereceğiz. Takımımızla da bir hafta net bir şekilde çalışacağız. Bu sürede bazı arkadaşlarımızı daha iyi bir yere getirebiliriz. Bu ve bundan önce oynanan oyunlara baktığımızda Trabzonspor’un bu olmadığını görüyoruz. Daha iyisi olabilir. Daha iyisi de mutlaka olacak. Bunun için belli bir süreç var. İnşallah en kısa sürede iyi bir duruma geleceğiz.